Cerca di recuperare un pallone salendo sul tetto ma cade rovinosamente, il 22enne Simone muore dopo 18 giorni in coma

Il tragico destino di Simone Bonato: deceduto dopo una caduta cercando un pallone

L’incidente tragico

Il giovane Simone Bonato di Galliera Veneta, ventiduenne, ha perso la vita in seguito a una tragica caduta avvenuta mentre tentava di recuperare un pallone.

Circa 20 giorni fa, Simone era salito sul tetto di un capannone con l’intento di recuperare la palla finita lì durante una partita con gli amici.

La struttura non ha retto, causando la sua caduta e un grave trauma cranico. Dopo l’incidente, avvenuto in via Papa Luciani a San Martino di Lupari, il ragazzo è rimasto in coma fino al suo decesso il 18 aprile.

Dettagli del soccorso e le conseguenze

Dopo l’incidente, gli amici di Simone hanno immediatamente chiamato i soccorsi. Trasportato d’urgenza all’ospedale di Padova, è stato sottoposto a un’operazione chirurgica a causa del serio trauma cranico riportato.

Nonostante gli sforzi dei medici, Simone non si è più risvegliato e dopo 18 giorni di coma è deceduto nel reparto di Rianimazione. “Il tetto non aveva retto il peso del giovane che era caduto a terra e aveva battuto violentemente la testa”, riportano i quotidiani locali.

Solidarietà comunitaria e l’omaggio del trapper

La comunità di Galliera Veneta e i familiari di Simone hanno ricevuto numerosi messaggi di condoglianze e supporto. Il sindaco Italo Perfetti ha espresso il suo dolore e quello dell’amministrazione comunale per la perdita del giovane. Inoltre, gli amici di Simone, desiderosi di omaggiarlo, hanno contattato il trapper Sfera Ebbasta, che ha dedicato a Simone un messaggio video:

“Ciao, Simone, mi raccomando, rimettiti presto. Fai il bravo, ti mando un bacio”. La famiglia del ragazzo ha anche deciso di donare gli organi, contribuendo a salvare altre vite in memoria del loro amato.