Scoppia la bufera per “Baccalà”, Mama Marjas e Miss Fritty contro Serena Brancale

Dopo il successo virale del brano “Baccalà” di Serena Brancale, le artiste Mama Marjas e Miss Fritty hanno espresso il loro dissenso attraverso canzoni che crittano l’uso del dialetto e l’ingresso nel genere rap da parte di Brancale.

Controversie sulla cultura e il dialetto

Il brano “Baccalà” di Serena Brancale, jazzista di Bari, ha riscosso un grande successo, portandola ad esibirsi anche durante il tour di Annalisa a Bari e a ottenere visibilità nazionale. Tuttavia, questo successo non è stato ben accolto da tutti nel mondo musicale. Mama Marjas e Miss Fritty, due artiste fortemente radicate nella cultura dialettale e rap del sud Italia, hanno risposto con brani che accusano Brancale di appropriazione culturale e di un uso superficiale del dialetto e del genere rap.

Le critiche di Mama Marjas e Miss Fritty

Mama Marjas, nel suo dissing, sottolinea come Brancale abbia utilizzato il dialetto non autenticamente, insinuando che il successo di “Baccalà” sia dovuto più alla sua orecchiabilità che alla sua autenticità culturale. Il brano di Miss Fritty, intitolato “Gelatine” (un gioco di parole dialettale), va oltre, criticando Brancale per non essere veramente di Bari e per non aver mai partecipato attivamente alla vita culturale della città, come ad esempio frequentare lo stadio. Queste accuse sono enfatizzate con toni critici e riferimenti diretti alla non appartenenza di Brancale alla vera cultura barese.

Reazioni nel mondo musicale

Nonostante le critiche, alcune figure vicine a Brancale hanno espresso apprezzamento per il modo in cui i dissing sono stati realizzati, evidenziando come questi contribuiscano a vivacizzare la scena musicale e a creare dibattito. “Dropkick”, artista che ha collaborato con Brancale, ha commentato positivamente il lavoro di Mama Marjas, lodando il suo stile elegante rispetto a quello di Miss Fritty e annunciando la realizzazione di una base dancehall per Brancale, invitando così a una celebrazione musicale estiva.