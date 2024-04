Il piccolo Matteo travolto e ucciso a un anno e mezzo dall’auto il retromarcia guidata dal padre: “Era nell’angolo cieco, cercava il pallone”

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Dosson di Casier: la perdita del piccolo Matteo Vidali

Il tragico incidente

Il piccolo Matteo Vidali, di soli un anno e mezzo, ha perso la vita in seguito a un tragico incidente avvenuto nel cortile della propria casa a Dosson di Casier, in provincia di Treviso. Il bambino è stato accidentalmente investito dall’auto guidata dal padre, Olaf, mentre quest’ultimo effettuava una manovra in retromarcia. Nonostante il trasporto urgente all’ospedale Ca’ Foncello di Treviso, Matteo è deceduto a causa di gravi lesioni cerebrali dopo due giorni di lotta tra la vita e la morte.

Le indagini e la reazione familiare

Attualmente, il padre Olaf è indagato per omicidio colposo. Secondo le prime ricostruzioni, Matteo potrebbe essere stato in un “angolo cieco” del veicolo, rendendo impossibile per il padre vederlo mentre giocava nel cortile. Il nonno di Matteo, Gabriele Vidali, ha descritto con cuore spezzato come il bambino stesse inseguendo un pallone prima dell’incidente. La famiglia, devastata, cerca conforto l’uno nell’altro e ora si concentra sulla sorellina di Matteo, promettendo di “vivere per lei”.

Il dolore e il sostegno

La comunità e la famiglia di Matteo sono unite nel dolore. La madre, Laura, ha raccontato di come hanno spiegato alla figlia che Matteo è diventato un angelo. “Siamo a pezzi, il nostro dolore è enorme”, ha condiviso Laura, evidenziando il momento di distrazione fatale che ha portato alla tragedia. Il nonno Gabriele ricorda Matteo come un “angelo” già in vita, enfatizzando il vuoto lasciato dalla sua prematura scomparsa e la determinazione della famiglia a sostenersi a vicenda in questo periodo di immenso dolore.