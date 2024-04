Giudava contromano, a 160km/ora, ubriaco con un bambino a bordo, condannato a due anni ma con sospensione della pena

0 Condivisioni acebook Twitter



Due anni di reclusione per Miley Connors: guidava contromano e ubriaco con un bambino a bordo

Un pomeriggio di folle guida

Il 37enne Miley Connors è stato condannato a due anni di reclusione, con sospensione della pena, per aver guidato in stato di ebbrezza e contromano sulla M40, raggiungendo velocità superiori ai 160 km/h. L’episodio, accaduto il 29 dicembre 2021, ha visto Connors attraversare più contee, da Warwickshire a Oxfordshire e Buckinghamshire, provocando pericoli mortali per sé e gli altri automobilisti, compreso un bambino piccolo che era con lui in auto.

Consequenze legali e ripercussioni

La corte di Oxford ha deciso per la reclusione di Connors, aggiungendo alla pena il ritiro della patente per due anni e l’obbligo di svolgere 250 ore di lavoro non retribuito, oltre al pagamento di una multa di 3.000 sterline. Le immagini rilasciate dalla polizia della Thames Valley mostrano la pericolosità dell’atto, descrivendo la guida di Connors come “uno dei peggiori momenti di guida che abbia mai visto”, con l’uomo che ha anche tentato una fuga a piedi prima di essere arrestato.

Un dramma umano e una speranza di redenzione

Il bambino presente in auto è scappato spaventato in un campo agricolo, visibilmente traumatizzato dall’esperienza. Gli agenti che hanno arrestato Connors hanno descritto una scena surreale, con il conducente incapace di stare in piedi e continuamente malato. L’agente investigativo Amy Boughton ha espresso il suo turbamento per l’incidente: “È straziante sapere che c’era un bambino in quel veicolo, spaventato e in lacrime”. Connors ora si trova di fronte alla possibilità di redimersi, sperando che possa sfruttare questa seconda chance per compensare il danno che avrebbe potuto causare con il suo comportamento irresponsabile.