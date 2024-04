Incidente stradale mortale nel barese: perde la vita un uomo di 48 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Un uomo di 48 anni, originario di Santeramo, è morto questa mattina in un grave incidente frontale sulla strada tra Gioia del Colle e Putignano

Dettagli dell’incidente

L’incidente è avvenuto questa mattina su una delle strade che collegano Gioia del Colle a Putignano. L’uomo, di 48 anni, stava viaggiando verso il luogo di lavoro quando il suo veicolo è stato coinvolto in una collisione frontale con un altro automezzo. L’impatto è stato talmente violento che il suo arrivo in ufficio è stato tragicamente impedito da questo fatale evento.

Intervento dei soccorsi

I vigili del fuoco sono stati chiamati sul posto per estrarre l’uomo dalle lamiere del suo veicolo. Nonostante gli sforzi rapidi e intensi dei soccorritori, purtroppo, le gravi ferite riportate nell’incidente hanno portato al suo decesso sul posto. La scena dell’incidente ha richiesto un intervento complesso per la sicurezza e l’efficacia delle operazioni di soccorso e rimozione dei veicoli coinvolti.

Reazioni e conseguenze

Le autorità hanno avviato un’indagine per determinare le esatte cause dell’incidente, mentre si attendono ulteriori informazioni per poter offrire sostegno alla famiglia colpita da questa tragedia.