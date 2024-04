Sospeso il nuovo show di Chiara Francini, grosso flop per la Rai

0 Condivisioni acebook Twitter

La programmazione di ‘Forte e Chiara’ viene interrotta dalla Rai prima della sua conclusione.

Un esordio non all’altezza delle aspettative

Nonostante l’innovazione e gli sforzi, ‘Forte e Chiara’, il nuovo show di Rai1 ideato da Chiara Francini, non verrà portato a termine. “Il progetto pensato con finalità sperimentali pur veicolando valori importanti e originali non ha tuttavia prodotto risultati auspicati”, viene spiegato dalla Direzione Prime Time. Questa decisione segna un passo indietro per il palinsesto di Rai1, malgrado il forte impegno e l’entusiasmo iniziale.

La performance di Chiara Francini e il confronto con la concorrenza

Il debutto del programma il 10 aprile aveva attirato 2 milioni e 176.000 spettatori, con un share del 13.9%. Una cifra che, benché rilevante, non ha soddisfatto le aspettative della rete, specie confrontandola con la concorrenza di Canale 5. Infatti, nel medesimo slot orario, Canale 5 trasmetteva “Vanina – un vicequestore a Palermo”, raggiungendo un share del 16,5%. La presenza di attori del calibro di Luca Argentero non è stata sufficiente per prevalere nel duello televisivo serale.

Apprezzamenti e ringraziamenti alla Francini

Nonostante la chiusura anticipata, la Direzione Prime Time ha voluto esprimere gratitudine a Chiara Francini per il suo impegno e la sua dedizione al progetto. “La Direzione ringrazia Chiara Francini che ha confermato di essere una grande artista accettando la sfida di portare questa sua idea nella prima serata di Rai1″, si legge nella nota ufficiale.