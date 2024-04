Belve, Francesca Fagnani dico no al generale Vannacci, il suo rifiuto ad ospitarlo nel programma è stato netto

0 Condivisioni acebook Twitter

Francesca Fagnani, ha scelto di non accogliere il generale Vannacci come ospite nel suo programma ‘Belve’, suscitando curiosità e speculazioni

L’offerta rifiutata

La notizia emergente da Dagospia riferisce che Francesca Fagnani ha avuto più di un’occasione per intervistare il generale Vannacci, a partire da un episodio in cui Carla Bruni, ex compagna di scuola del generale, era ospite. Nonostante le ripetute richieste, Fagnani ha sempre declinato, confermando la sua posizione con un deciso “no grazie”. Questo atteggiamento riflette una certa distanza della giornalista nei confronti del generale, come dimostrato in passato durante l’intervista con la Bruni, quando evitò di approfondire qualsiasi discussione che lo riguardasse.

Il contesto di un addio possibile a Rai2

Questa scelta arriva in un momento delicato per il programma ‘Belve’ e per la stessa Francesca Fagnani, che potrebbe lasciare Rai2 per Discovery. Con solo due episodi alla conclusione della stagione corrente e il futuro del programma incerto, il rifiuto di Fagnani di ospitare Vannacci potrebbe essere interpretato come una mossa che riflette sia le sue preferenze personali che professionali.

Chi sarà il prossimo ospite di ‘Belve’?

Nel frattempo, l’attenzione si sposta sugli ospiti che saranno presenti nel prossimo episodio del 23 aprile. Mara Maionchi e Margherita Buy sono già confermate, mentre il nome del terzo ospite rimane avvolto nel mistero. Questa selezione suggerisce che, nonostante le incertezze, ‘Belve’ continua a puntare su figure di spicco della cultura e dello spettacolo italiano.