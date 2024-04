Incidente sull’Autostrada A1, coinvolti diversi tir, morta una persona, 18 sono i chilometri di coda

0 Condivisioni acebook Twitter

Incidente mortale sull’Autostrada A1: un morto e lunghe code

Dettagli dell’incidente

Oggi, venerdì 19 aprile, intorno alle 14:30, si è verificato un grave incidente stradale sull’Autostrada A1, precisamente tra i caselli di San Vittore in provincia di Frosinone e Caianello in provincia di Caserta, al chilometro 700 in direzione Napoli. L’incidente ha coinvolto diversi autotreni e ha portato alla morte di un uomo, mentre un’altra persona è stata ferita e trasportata in ospedale in condizioni d’urgenza.

Intervento dei soccorsi

Sul luogo dell’incidente sono prontamente intervenute due squadre di vigili del fuoco, una dal distaccamento di Teano e l’altra da Cassino. Utilizzando attrezzature specializzate per il taglio, i vigili del fuoco hanno estratto un uomo dall’abitacolo del suo veicolo. Purtroppo, l’autista è deceduto poco dopo a causa delle gravi ferite subite. Le operazioni di soccorso hanno visto anche l’impiego di due autogrù dai Comandi di Caserta e Frosinone.

Impatto sul traffico e raccomandazioni

L’incidente ha causato notevoli disagi al traffico sull’Autostrada A1, con 18 km di coda in direzione Napoli. Per alleviare la situazione, è stata aperta una corsia di deviazione sulla carreggiata opposta. Le autorità hanno raccomandato agli automobilisti diretti verso Napoli di uscire a Cassino e rientrare a Caianello, seguendo le indicazioni della viabilità ordinaria. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco e ai soccorsi sanitari, sono presenti le pattuglie della Polizia Stradale e il personale della Direzione 6° Tronco di Cassino di Autostrade per l’Italia, che stanno lavorando per ripristinare la normalità il prima possibile. La dinamica dell’incidente è ancora sotto indagine per chiarire le cause esatte dello scontro.