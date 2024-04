Elena, studentessa universitaria, muore a 20 anni per un incidente dopo aver consegnato una pizza

0 Condivisioni acebook Twitter



La tragica scomparsa di Elena Russo: negligenze e indagini in corso

Dettagli sull’incidente mortale

Elena Russo, studentessa di giurisprudenza di 20 anni e lavoratrice part-time in una pizzeria, è tragicamente deceduta il 30 gennaio 2022 in un incidente stradale a Modena. Mentre era alla guida di una Fiat Punto, si è schiantata contro un palo in via Tirabassi. L’incidente, inizialmente attribuito alla possibile alta velocità, ha rivelato gravi negligenze nella manutenzione del veicolo, soprattutto riguardo allo stato degli pneumatici.

Indagini e sviluppi legali

Le indagini hanno portato alla luce che gli pneumatici del veicolo erano estremamente usati, con due di essi più vecchi della stessa auto. I genitori di Elena, Annamaria e Francesco Russo, assieme agli avvocati Giulio Cesare Bonazzi e Simona Magnani, hanno evidenziato queste negligenze. Il giudice Andrea Rat ha recentemente ordinato l’imputazione coatta per i due rappresentanti legali della pizzeria, trattando il caso come un infortunio sul lavoro con conseguenze mortali. L’ingegnere Mattia Strangi, esperto nominato dal tribunale, ha confermato in udienza che le condizioni degli pneumatici compromettevano seriamente la sicurezza del veicolo.

Omaggio e memoria

Nel frattempo, l’Università di Modena e Reggio Emilia ha deciso di dedicare un’aula a Elena Russo, in riconoscimento del suo impegno accademico e del suo lavoro di volontariato con la Croce Rossa. Mentre la comunità accademica e la città di Modena continuano a ricordare Elena, le attenzioni si concentrano ora sul processo in corso, che molti sperano porterà a giustizia per la giovane studentessa e a un miglioramento delle normative sulla sicurezza sul lavoro.