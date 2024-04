Puglia, L’ultimo saluto a Inna e il figlio 12enne morti in un incidente sulla SS100

0 Condivisioni acebook Twitter

Commozione e lutto cittadino a Palagiano per i funerali di Inna Aprilova e Alexander Pastore

Una città in lutto

Il dolore ha avvolto il piccolo centro di Palagiano dove si sono svolti i funerali di Inna Aprilova, quarantenne, e di suo figlio Alexander Pastore, di soli dodici anni. Le vittime del tragico incidente stradale avvenuto martedì 16 aprile, sulla strada statale 100 nella località San Basilio, sono state commemorate con una cerimonia intensa e toccante nella chiesa di San Nicola.

Dettagli della cerimonia

La funzione, caratterizzata dal rito ortodosso e quasi interamente cantata, è stata officiata da padre Florin e padre Ioan. Il commiato ha visto una forte partecipazione della comunità, che ha espresso il proprio cordoglio attraverso striscioni e palloncini, uno dei quali recitava le parole di Roberto Vecchioni: «Sogna ragazzo sogna», dedicato al giovane Alexander.

Gestures di rispetto e solidarietà

Il sindaco Domiziano Pio Lasigna, presente alla cerimonia, ha proclamato il lutto cittadino per l’intera giornata. Le bandiere degli uffici pubblici sono state abbassate a mezz’asta e listate di nero. Durante le ore del funerale, tutte le attività scolastiche, commerciali e le iniziative delle organizzazioni locali sono state sospese. Un minuto di silenzio è stato osservato a mezzogiorno in tutte le scuole di Palagiano, in segno di profondo rispetto e partecipazione al dolore della famiglia Aprilova-Pastore.