Rivoluzione in Rai, a Unomattina Estate al posto di Andrea Perroni e Greta Mauro, arriva Alessandro Greco

Alessandro Greco sarà il nuovo conduttore di “Unomattina Estate” su Rai Uno, sostituendo Andrea Perroni e Greta Mauro.

Svolta improvvisa nel palinsesto estivo di Rai Uno

Il panorama estivo di Rai Uno subirà una modifica significativa nel suo palinsesto mattutino: “Unomattina Estate” vedrà un cambio di conduzione. Andrea Perroni e Greta Mauro, precedentemente annunciati come conduttori, sono stati sostituiti. Alessandro Greco, già volto noto della televisione italiana e amato dal pubblico per le sue passate conduzioni, è stato scelto per guidare il programma dal 3 giugno 2024. TvBlog riporta che questa decisione rappresenta un vero e proprio colpo di scena nel daytime estivo della rete.

Alessandro Greco: un ritorno alle origini

Alessandro Greco esprime il suo entusiasmo per questo nuovo incarico, un ritorno alle origini nella “casa madre” Rai, dove ha già trascorso gran parte della sua carriera. “Auguri mamma per questo compleanno speciale. Ricordo il primo giorno che mi hai aperto la porta come fosse ieri. Che gioia vedere il sogno realizzarsi. La stessa che provo ancora oggi quando possiamo vederci. Non sempre ci capiamo, ma a volte l’amore è fatto così,” aveva scritto Greco su Twitter lo scorso gennaio, celebrando i 70 anni di Rai. Il conduttore, che ha una lunga storia con la rete, inclusa l’esperienza recente nel programma “Cook40” su Rai2, è pronto a prendere le redini del format estivo, promettendo di portare la sua energia e il suo carisma alla conduzione di “Unomattina Estate”.

L’annuncio di questo cambiamento ha sorpreso molti fan e spettatori, che si aspettavano di vedere Perroni e Mauro alla guida del programma. Tuttavia, il ritorno di Greco è visto con favore da coloro che apprezzano la sua esperienza e il suo stile nel condurre programmi televisivi. La decisione di modificare la conduzione potrebbe essere dovuta a dinamiche interne o a strategie volte a rinnovare l’immagine del programma.