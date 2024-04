Sente urlare, si precipita e trova in un appartamento la mamma con il bambino di due anni che stava per soffocare, poliziotto salva il piccolo con la manovra di Heimlich

0 Condivisioni acebook Twitter

Un agente di polizia ha compiuto un gesto eroico salvando un bambino che stava soffocando.

Un salvataggio tempestivo e decisivo

Durante un normale pattugliamento nelle vie di Cremona, un poliziotto della squadra Volante ha udito delle grida disperate provenire da un edificio. Sensibile alla situazione di emergenza, l’agente e i suoi colleghi non hanno esitato a intervenire. Salendo al secondo piano del palazzo, hanno trovato una madre in preda al panico, che teneva in braccio il suo bambino di due anni, ormai cianotico e in condizioni critiche.

L’intervento salvavita con la manovra di Heimlich

Conscio della gravità della situazione e mentre attendeva l’arrivo dei soccorsi, l’agente ha applicato la manovra di Heimlich al piccolo. Dopo diversi tentativi, il bambino ha iniziato a riprendere colore e a tossire, segno che l’ostruzione alle vie respiratorie stava venendo meno. Infine, il piccolo ha ripreso a piangere, un suono che ha rassicurato tutti i presenti sulla sua ripresa.