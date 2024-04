“Ci mancherai, Poldo”, il dolore degli amici di Michele, morto a soli 36 anni in un incidente stradale

3 Condivisioni acebook Twitter

In seguito all’incidente mortale nella Galleria Laziale a Napoli, dolore e incredulità avvolgono la comunità locale.

Tragica perdita per Napoli

Il tragico incidente nella Galleria Laziale di Napoli ha portato alla morte di Michele Angelillo, 36 anni, coinvolto in un incidente stradale mentre viaggiava sul suo motorino. L’evento ha scosso amici e familiari, lasciando un vuoto incolmabile.

“Oggi tristemente abbiamo perso un amico, un collega, un dipendente, un ragazzo esemplare dedito alla famiglia ed al lavoro,” ha dichiarato il titolare del bar Chiquitos di Mergellina, dove Michele lavorava.

Queste parole sottolineano la statura morale e l’impegno di Michele nei confronti della sua comunità e famiglia.

Indagini in corso

La magistratura ha immediatamente avviato un’inchiesta per chiarire le circostanze dell’incidente, mentre la salma di Michele Angelillo è stata sequestrata per gli accertamenti necessari, creando un’attesa dolorosa per i suoi cari. Il conducente dell’automobile è stato ferito e trasportato all’ospedale Cardarelli per ricevere le cure necessarie. Questo incidente ha messo in luce le problematiche della sicurezza stradale nell’area, sollevando questioni su come prevenire future tragedie.

Commemorazione e ricordi

La comunità, in attesa di poter svolgere i funerali, si è stretta nel ricordo di Michele, un uomo descritto come generoso e sempre sorridente.

“Ti conoscevo da piccolo, eri una persona super buona, senza cattiveria, sempre sorridente,” ha ricordato un amico d’infanzia su un social network, aggiungendo, “ricordo quando lavoravamo insieme in fabbrica da piccoli, le tante risate che ci siamo fatti.”