34enne ubriaco forza un posto di blocco e investe un carabiniere, fermato, aveva un tasso alcolico tre volte superiore alla media

In un pericoloso episodio di guida in stato di ebbrezza, un incidente a Colleferro è stato evitato grazie all’intervento di un vicebrigadiere.

Eroe in divisa previene una tragedia

Un grave incidente è stato sfiorato a Colleferro, una cittadina a sud di Roma, grazie all’eroico intervento di un vicebrigadiere dell’Arma dei Carabinieri. La sera del giovedì, un uomo di 34 anni, originario del Marocco, ha perso il controllo della sua auto, una Golf, mentre era visibilmente ubriaco. Dopo aver colpito un muretto, ha continuato la sua corsa sfrenata, nonostante fosse seguito da vicino dalle forze dell’ordine. L’agente, tentando di fermare l’uomo, è stato trascinato per alcuni metri ma è riuscito a liberarsi e a proseguire l’inseguimento.

Incidente e cattura

La folle corsa del conducente si è conclusa quando ha perso il controllo del veicolo, schiantandosi su una rotonda. Nonostante tentasse la fuga a piedi insieme ai suoi due passeggeri, anch’essi in stato di ebbrezza, sono stati prontamente fermati e arrestati dalle autorità. Il conducente, già noto alle forze dell’ordine per precedenti simili, aveva un tasso alcolemico tre volte superiore al limite legale. Ha tentato di giustificarsi dicendo di aver avuto paura di perdere nuovamente la patente e di non poter più lavorare.

Conclusione e riflessioni

L’episodio ha sollevato serie preoccupazioni sulla sicurezza stradale e sulle ripercussioni della guida sotto l’influenza dell’alcool. La prontezza e il coraggio del vicebrigadiere hanno evitato conseguenze potenzialmente disastrose, dimostrando l’importanza della presenza e dell’intervento delle forze dell’ordine. Il responsabile dell’incidente è stato trasportato al carcere di Velletri, dove affronterà le accuse di resistenza e lesioni a pubblico ufficiale, oltre alla guida in stato di ebbrezza. Questo incidente serve come monito sulla gravità delle decisioni irresponsabili alla guida e sull’impatto che possono avere sulla comunità.