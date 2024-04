Manuel muore sul lavoro, colpito al petto da un tubo di ferro, aveva solo 23 anni, il dolore dei genitori “Non è accettabile”

0 Condivisioni acebook Twitter

Una tragica perdita ha colpito le comunità di Montepulciano e Cortona con la prematura scomparsa di Manuel Cavanna, giovane meccanico professionista.

Incidente fatale sul lavoro

Il 19 aprile, Manuel Cavanna, un meccanico di 23 anni, ha perso tragicamente la vita mentre lavorava presso l’azienda Elle Emm a Tre Berte, vicino Montepulciano, specializzata nella produzione di strutture metalliche e box per cavalli. Durante l’attività lavorativa, un tubolare di ferro ha colpito fatalmente Manuel al petto, lasciandogli senza scampo. L’incidente ha scosso profondamente la comunità, sollevando nuovamente questioni urgenti sulla sicurezza nei luoghi di lavoro.

Cordoglio e reazioni della comunità

La morte di Manuel ha provocato un’ondata di cordoglio tra i residenti di Cortona, dove viveva, e di Montepulciano, luogo dell’incidente. Michele Angiolini, sindaco di Montepulciano, ha espresso su social media il suo dolore e la vicinanza alla famiglia del giovane, sottolineando l’importanza di rafforzare le misure di sicurezza sul lavoro. Anche Luciano Meoni, sindaco di Cortona, ha condiviso le sue condoglianze, affidando alla magistratura il compito di accertare le responsabilità e facendo appello al mondo del lavoro per porre maggior enfasi sulla sicurezza.

Ricordo di una vita spezzata

Manuel era noto per la sua passione per la meccanica e per il suo carattere pacato ma attivo, specialmente all’interno del circolo locale. La sua improvvisa scomparsa ha lasciato un vuoto in tutti coloro che lo conoscevano, inclusa la sua famiglia: il padre Francesco, la madre Catia, e la sorella Chiara, che recentemente aveva dato alla luce un bambino, facendo di Manuel uno zio per la prima volta.