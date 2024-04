The Voice Generations, l’appello di Arisa: “Sono single e sulla piazza, cerco fidanzato!”

0 Condivisioni acebook Twitter

Arisa, durante l’ultima puntata di “The Voice Generations”, ha espresso il desiderio di trovare un partner, mostrando una combinazione di humor e serietà nel suo annuncio.

Arisa lancia l’appello in diretta

Durante l’episodio più recente di “The Voice Generations”, spin-off del famoso programma “The Voice” condotto da Antonella Clerici e trasmesso ieri, la cantante Arisa ha fatto una dichiarazione sorprendente. Vestita con un outfit particolarmente audace, ha dichiarato apertamente il suo status di single, affermando di essere “sulla piazza” e alla ricerca di un compagno. Questo appello non è nuovo per Arisa; già in passato ha discusso apertamente del suo desiderio di trovare l’amore, evidenziando una combinazione di sincerità e provocazione nelle sue parole.

Un’appassionata richiesta sui social media

Nell’estate precedente, Arisa aveva già fatto parlare di sé con alcuni post audaci sui social media. In particolare, aveva postato immagini di sé senza veli, accompagnate da un messaggio chiaro rivolto ai suoi follower. “Valuto proposte di matrimonio da soggetti sanissimi, max 45 anni, economicamente autosufficienti a cui piaccia solo e da matti l’organo sessuale femminile, in particolare il mio,” aveva scritto, aggiungendo di essere pronta a offrire “verità, corpo, anima, cervello” oltre a fedeltà e ottime capacità culinarie, richiedendo però “solo intenzioni serie”.

Il contesto di ‘The Voice Generations’

“The Voice Generations” è un format derivato da “The Voice”, incentrato sulla competizione tra gruppi di varie generazioni legati dalla musica. Nell’ultima puntata, i coach, tra cui Loredana Bertè, Gigi D’Alessio, Clementino e la stessa Arisa, hanno selezionato gli otto gruppi finalisti che si sono sfidati per la vittoria finale. Questo contesto ha fornito a Arisa un palcoscenico nazionale non solo per mostrare il suo talento musicale ma anche per personalizzare ulteriormente la sua immagine pubblica con queste espressioni uniche del suo carattere e desideri personali.