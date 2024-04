La piccola Noemi muore a soli 4 mesi, i genitori in lacrime “Grazie ai medici e a chi lotta per la ricerca”

0 Condivisioni acebook Twitter

La comunità di Farra di Soligo è in lutto per la prematura scomparsa di Noemi Dall’Arche, deceduta a soli quattro mesi a causa di una rara malattia metabolica.

Tragedia infantile a Farra di Soligo

La piccola Noemi Dall’Arche, nata solo quattro mesi fa, è tragicamente scomparsa a causa di una malattia metabolica rara che ha colpito inaspettatamente la sua giovane vita. Il dolore causato dalla sua morte ha profondamente colpito non solo la famiglia – il padre Christian e la madre Mary – ma anche l’intera comunità di Farra di Soligo e dei paesi limitrofi di Gaiarine, Codognè e Miane, luoghi di origine dei genitori.

Un appello nel dolore

In questo momento di immenso dolore, i genitori di Noemi, mentre ringraziano per il sostegno ricevuto, hanno voluto lanciare un appello toccante. Hanno espresso gratitudine verso l’associazione padovana Cometa A.S.M.M.E., che si impegna nella diagnosi precoce di malattie metaboliche attraverso screening avanzati, una risorsa preziosa che fino a pochi anni fa non era disponibile. Hanno inoltre ringraziato gli amici, le comunità e il personale sanitario di Padova e Treviso per il loro supporto e affetto nei momenti difficili.

Commemorazione e addio

La comunità si riunirà per dare l’ultimo saluto a Noemi lunedì alle 15 nella chiesa arcipretale di Farra di Soligo. Inoltre, una veglia di preghiera è prevista per domani alle 20 nella stessa chiesa, offrendo un momento per ricordare la vita brevemente vissuta ma intensamente sentita di Noemi, e per sostenere la famiglia nel loro lutto.