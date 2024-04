Scomparsa da 10 giorni, Angela viene ritrovata senza vita nella vasca da bagno di casa, misteriosi i motivi del decesso

0 Condivisioni acebook Twitter

La comunità di Campodipietra è stata scossa dalla tragica scoperta di Angela Scotton, trovata senza vita nella sua abitazione.

Tragica scoperta a Campodipietra

Venerdì scorso, in unquartiere di Campodipietra, frazione di Salgareda (Treviso), è stato fatto un rinvenimento sconcertante. Angela Scotton, 48 anni, conosciuta e apprezzata nella comunità locale, è stata trovata morta nella sua abitazione. Le autorità sono intervenute dopo che i vicini, preoccupati per la sua prolungata assenza, hanno segnalato la situazione. Non avendo ricevuto risposta al campanello, i servizi di emergenza hanno forzato la porta d’ingresso, trovando il corpo di Angela nella vasca da bagno. Si sospetta che la causa del decesso possa essere un malore improvviso.

Assistenza e comunità

Angela viveva da sola e, a causa di alcune difficoltà psicologiche, era seguita costantemente dai servizi sociali e dal centro di salute mentale locale. La sua tendenza a scomparire per brevi periodi era nota ai residenti, ma la sua assenza si è estesa insolitamente questa volta, spingendo alla mobilitazione per il suo ritrovamento. Il sindaco di Salgareda, Andrea Favaretto, ha espresso profondo cordoglio per la perdita, ricordando Angela come una persona ben integrata e supportata dalla comunità a causa delle sue vulnerabilità.

L’addio ad Angela

Il dolore per la prematura scomparsa di Angela è palpabile tra i cittadini di Campodipietra. La cerimonia funebre si terrà martedì alle 10:30 nella chiesa parrocchiale del paese, dove amici, familiari, e la comunità si riuniranno per dare l’ultimo saluto. Angela lascia dietro di sé un figlio, Joey, e i suoi genitori.