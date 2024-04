Serena Bortone, la Rai annulla la partecipazione di Antonio Scurati nella sua trasmissione e lei prende una posizione forte: in apertura di programma, legge il suo monologo

0 Condivisioni acebook Twitter

In apertura della trasmissione “Chesarà”, Serena Bortone ha letto un monologo di Antonio Scurati, nonostante la decisione della Rai di non trasmetterlo, sottolineando il suo dissenso verso tale scelta.

La disputa sul monologo del 25 aprile

Durante la trasmissione serale di “Chesarà”, Serena Bortone ha ripreso il tema del monologo di Antonio Scurati, dedicato al 25 aprile, che la Rai aveva deciso di non mandare in onda. La conduttrice ha esposto la situazione legata alla cancellazione improvvisa del contratto di Scurati, avvenuta senza spiegazioni, nonostante i suoi tentativi di comprendere le ragioni dietro questa decisione. Con un gesto di sfida, la Bortone ha quindi deciso di leggere il testo regalatole da Scurati, che era stato originariamente scritto per la puntata.

Il sostegno della Bortone alla libertà di espressione

Serena Bortone, visibilmente toccata dalla vicenda, ha espresso il suo forte dissenso nei confronti della decisione di non trasmettere il monologo di Scurati, descrivendolo come un atto contro la libertà di espressione. Prima di iniziare la lettura, ha sottolineato l’importanza di dare voce a tali contributi, specialmente in date significative come il 25 aprile, e ha criticato le “ricostruzioni fantasiose” dei media che suggerivano motivazioni economiche dietro la cancellazione. La Bortone ha chiuso il suo intervento con una riflessione sul valore del dissenso, fondamentale in una società democratica.