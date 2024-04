Lilli Gruber bordata a Bianca Berlinguer: “Non mi farei mai chiamare Lillina e mai avrei ospiti di quel tipo”

0 Condivisioni acebook Twitter

Lilli Gruber e Bianca Berlinguer si fronteggiano quotidianamente nel prime time televisivo, ma la Gruber rifiuta l’idea di adottare un soprannome affettuoso come fa la sua collega.

Il confronto tra stili e programmi

Lilli Gruber, ospite dello show “Splendida Cornice” condotto da Geppi Cucciari, ha chiarito la sua posizione riguardo l’uso dei soprannomi in televisione. “Ti faresti chiamare Lillina?” le ha chiesto la Cucciari. La Gruber ha risposto prontamente e con serietà, distanziandosi dall’approccio meno formale di altri programmi: “No no, ma non avrei neanche ospiti così perché io faccio un altro tipo di programma”. Questa affermazione sottolinea una distinzione netta tra il tono e il contenuto del suo programma “Otto e Mezzo” e altri talk show come “Prima di Domani” e “È Sempre Cartabianca”.

La dinamica dei talk show politici

Nonostante la fermezza della Gruber nel mantenere un certo livello di formalità nel suo show, la natura dei talk show politici comporta spesso scontri verbali intensi. La Gruber ammette che “non c’è puntata in cui non ci sia a un certo punto un dibattito accesissimo tra di noi”, rivelando come anche nei suoi segmenti si verifichino confronti accesi simili a quelli osservati nei programmi della Berlinguer. Nonostante le preferenze personali per uno stile di conduzione, la natura del dibattito politico rimane vibrante e spesso controversa, indipendentemente dal formato o dal conduttore.