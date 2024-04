Daniele De Rossi scrive un post per la figlia Gaia: “Io e te ridiamo insieme”, boom di like

0 Condivisioni acebook Twitter

Daniele De Rossi ha condiviso un tenero momento di vita quotidiana dedicato a sua figlia Gaia, attraverso un post su Instagram che ha toccato il cuore dei suoi fan.

Un padre affettuoso e orgoglioso

Nel post, De Rossi riflette sulla relazione speciale che ha con Gaia, evidenziando la gioia semplice e pura che proviene dal ridere insieme. “Io e te ridiamo insieme Gaietta mia. Tanto. Questa mi sembra la cosa più importante,” scrive Daniele, sottolineando come i momenti di gioia condivisa siano i più preziosi.

Gaia, una fonte di ispirazione

Daniele non solo elogia la capacità di Gaia di esprimere le emozioni con autenticità, ma menziona anche l’amore che riceve dai fratelli e dagli amici, sottolineando la positività che Gaia porta nella vita di chi la circonda. Inoltre, scherza su una delle sue invenzioni, lo “stretching per gli occhi,” che ironicamente ipotizza possa renderli miliardari un giorno.

Un futuro brillante anticipato

Con un tocco di affettuosa curiosità verso il futuro, De Rossi esprime entusiasmo e anticipazione per ciò che Gaia sceglierà di fare da grande, assicurando di essere già fiero di ciò che diventerà. Il post si chiude con una nota di affetto profondo e un senso di meraviglia per le potenzialità della figlia.

Il post di Daniele De Rossi: “Io e te ridiamo insieme Gaietta mia. Tanto. Questa mi sembra la cosa più importante tra le mille idiozie che scrivo e poi cancello per fare un post decente su Instagram. Sai ridere e sai piangere, i tuoi fratelli ti amano e i tuoi amici anche. E soprattutto hai inventato lo stretching per gli occhi che ci farà diventare miliardari. Non vedo l’ora di scoprire cosa diventerai da grande perché so già che mi piacerà molto”.