Trovato in una soffitta il corpo senza vita di un ragazzino di 12 anni che era scomparso 4 anni fa

0 Condivisioni acebook Twitter

Aveva solo 12 anni quando scomparve il 4 agosto 2020, dopo essere uscito di casa per una passeggiata con il suo cane.

La sua sparizione aveva scatenato ricerche estese e appelli disperati per il suo ritorno. La svolta è arrivata recentemente quando un addetto alla manutenzione ha scoperto il suo corpo in una soffitta a circa 8 km dalla sua casa, su Sheffield Avenue. Le indagini preliminari indicano che il corpo del ragazzo potrebbe essere stato in quel luogo per tutti i quattro anni dalla sua scomparsa.

Indagine per omicidio

Il commissario Joseph Gramaglia ha annunciato che è stata avviata un’indagine per omicidio per fare luce su come e perché Jaylen sia finito in quella soffitta, e come sia stato possibile che il suo corpo rimanesse nascosto per così tanto tempo. La polizia si sta concentrando su persone viste frequentemente entrare e uscire dall’abitazione dove è stato trovato Jaylen.

Dolore familiare

Il ritrovamento del corpo ha portato un doloroso ma necessario sollievo al padre di Jaylen, Brian Griffin, che ha espresso il suo strazio per la perdita. La madre di Jaylen, Joann Ponzo, purtroppo deceduta nel 2023, non ha mai avuto modo di conoscere la verità sulla scomparsa del figlio, un dolore che l’ha accompagnata fino alla fine dei suoi giorni. La famiglia Griffin aveva già affrontato tragedie, inclusa la morte violenta di un altro familiare nel 2020.

Comunità in lutto

La comunità di Buffalo ora è in cerca di giustizia per Jaylen e per tutti coloro che hanno subito perdite simili.