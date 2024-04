Massimo Bernardini annuncia l’addio a Tv Talk dopo 22 anni: “A questo punto, è’ doveroso”

0 Condivisioni acebook Twitter

Massimo Bernardini, volto storico della televisione italiana e conduttore di “Tv Talk”, ha annunciato il suo ritiro dalla conduzione del programma dopo ben 22 anni.

La notizia è stata resa pubblica attraverso un’intervista rilasciata al Corriere della Sera, dove Bernardini ha spiegato le ragioni dietro questa sua decisione.

Motivi del ritiro

Durante l’intervista, Bernardini ha chiarito che il suo addio è motivato da ragioni personali e professionali: “Innanzitutto perché a luglio compirò 69 anni. Da quando ne ho 67 sono pensionato,” ha dichiarato Bernardini, aggiungendo che “sono convinto che lasciare un programma al massimo del successo, e non quando comincia a traballare, sia la cosa più giusta da fare.” Ha inoltre sottolineato l’importanza di dare spazio alle nuove generazioni, affermando che “è doveroso, per quelli della mia generazione, passare la mano a quelli più giovani.”

Futuro professionale e considerazioni sul programma

Nonostante il ritiro da “Tv Talk”, Bernardini non esclude future collaborazioni televisive o progetti meno impegnativi, menzionando di avere “pochi progetti editoriali e audiovisivi, quantitativamente meno impegnativi, che da tempo ho nel cassetto.” Riguardo alle critiche spesso mosse al programma, Bernardini ha difeso la sua linea editoriale, evidenziando come “a Tv Talk le posizioni critiche forti si possono esprimere,” pur riconoscendo le sfide portate dallo spostamento del programma in una fascia pomeridiana più competitiva.

Il futuro di Tv Talk

L’ultima puntata di Bernardini andrà in onda il 25 maggio, segnando la fine di un’era per “Tv Talk”. Tuttavia, il programma continuerà. I dirigenti Rai stanno già pensando a chi potrà sostituire Bernardini, con una preferenza espressa per una conduttrice donna che possa portare una nuova energia al talk show, mantenendo la passione giornalistica che ha sempre caratterizzato il programma sotto la guida di Bernardini.

Con l’addio di Bernardini, “Tv Talk” si prepara a una nuova fase. L’impronta del conduttore rimarrà indelebile nel programma, e la sua decisione di ritirarsi nel momento di massimo successo è stata accolta con rispetto e comprensione sia dal pubblico sia dai colleghi del settore.