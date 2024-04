Serena Bortone, dopo la lettura del testo di Antonio Scurati, per lei ipotesi di provvedimenti disciplinari

0 Condivisioni acebook Twitter

Serena Bortone, conduttrice del programma “Chesarà” su Rai3, è balzata agli onori delle cronache non solo per gli ascolti record raggiunti dalla trasmissione, ma anche per le possibili ripercussioni disciplinari a seguito della lettura di un testo censurato di Antonio Scurati

Questa mossa ha scatenato un vero e proprio caso mediatico e politico, con implicazioni che vanno oltre la televisione.

L’aumento degli ascolti e le ripercussioni

La puntata di “Chesarà” in cui Bortone ha letto il testo di Scurati ha visto un incremento significativo di spettatori, con gli ascolti che sono quasi raddoppiati rispetto alla media, passando da 582.000 spettatori con il 3.4% di share a 899.000 spettatori con il 4.9% di share. Nonostante il successo in termini di pubblico, la conduttrice potrebbe ora affrontare conseguenze disciplinari da parte della Rai. Come riportato da Repubblica, potrebbe esserci un “sipario a giugno sulla trasmissione e provvedimento disciplinare in arrivo” per Bortone.

Reazioni e difese

Roberto Sergio, amministratore delegato della Rai, ha dichiarato di non essere stato informato in anticipo della decisione di bloccare il monologo di Scurati e ha espresso disaccordo con tale scelta. Ha affermato che avrebbe gestito la situazione diversamente, privilegiando la trasmissione del contenuto e cercando un riequilibrio se necessario, secondo le norme di par condicio.

La Rai, nel tentativo di difendersi dalle critiche, ha sottolineato l’impegno dell’azienda nel promuovere il pluralismo e la libertà di espressione, negando qualsiasi forma di censura e controlli sull’informazione.

Il futuro di “Chesarà” e di Serena Bortone

Nonostante le speculazioni su possibili provvedimenti disciplinari, il futuro immediato di “Chesarà” e il ruolo di Serena Bortone restano incerti. La situazione ha acceso un dibattito più ampio sulla libertà di espressione all’interno del servizio pubblico e sull’influenza politica nei media. Mentre Bortone ha ricevuto ampio supporto dal pubblico per il suo coraggio nel portare avanti la trasmissione del testo di Scurati, le mosse future della Rai rimangono oggetto di attenzione.