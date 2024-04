17enne precipita da un muretto durante una festa di compleanno è gravissima

0 Condivisioni acebook Twitter

Una giovane ragazza di 17 anni è attualmente in terapia intensiva in condizioni critiche a seguito di una caduta accidentale dal muretto del lungomare di Civitavecchia durante una festa di compleanno.

Tragico incidente sul lungomare

L’incidente è avvenuto intorno all’1:30 di notte di sabato 20 aprile, quando la ragazza, che partecipava a una festa di compleanno, è precipitata da un muretto che costeggia la passeggiata del lungomare del Pirgo a Civitavecchia. Le circostanze esatte della caduta non sono ancora state chiarite. L’impatto ha causato gravi ferite alla giovane, che è stata immediatamente soccorsa e trasportata in ambulanza all’ospedale San Paolo di Civitavecchia.

Ricovero e condizioni critiche

A causa della gravità delle sue condizioni, è stato necessario il trasferimento in eliambulanza all’ospedale Gemelli di Roma, dove è stata posta in coma farmacologico e attualmente si trova nel reparto di terapia intensiva. La situazione è fonte di grande apprensione per famiglia, amici e per la comunità, in attesa di ulteriori aggiornamenti sul suo stato di salute.

Ipotesi e investigazioni in corso

Le autorità stanno investigando per comprendere la dinamica dell’incidente, con la prima ipotesi che suggerisce una possibile caduta accidentale. Dettagli aggiuntivi e conferme sono attesi mentre le indagini procedono. La comunità locale è sconvolta dall’accaduto e si stringe attorno alla famiglia della ragazza, sperando in positive notizie riguardo al suo recupero.