Pulmino con giovani calciatori a bordo finisce fuori strada, 7 i feriti, due gravissimi

Grave incidente sull’autostrada A19 Palermo-Catania coinvolge un pulmino di giovani calciatori: sette feriti, due dei quali in condizioni critiche.

Drammatico sinistro sulla A19

Un serio incidente si è verificato oggi sull’autostrada A19 Palermo-Catania, precisamente tra gli svincoli di Mulinello e Agira. Il bilancio provvisorio conta sette feriti; due di essi sono in gravi condizioni e sono stati trasportati via elisoccorso agli ospedali di Catania e Caltanissetta. Un pulmino che trasportava giovani calciatori è stato l’unico veicolo coinvolto nell’incidente, che al momento è descritto come autonomo, con il conducente che ha perso il controllo del mezzo.

Interventi e indagini in corso

Sul posto, i soccorsi sono stati rapidi e massicci. I vigili del fuoco delle stazioni di Leonforte (EN) ed Enna sono intervenuti prontamente, supportati da due elicotteri e quattro ambulanze, per assistere i feriti e gestire la situazione. Le autorità stanno lavorando per accertare le cause esatte dell’incidente, con un’attenzione particolare alla dinamica della perdita di controllo del pulmino, che ha portato all’impatto violento contro le barriere di protezione.

Impatto sul traffico e ulteriori disagi

L’incidente ha avuto anche un forte impatto sul traffico dell’autostrada A19, che è stata chiusa al transito nella corsia direzione Catania. Questo ha causato significativi rallentamenti e lunghe code, mentre le operazioni di soccorso e le indagini preliminari erano in corso. Gli automobilisti sono stati invitati a cercare percorsi alternativi e a seguire le indicazioni delle forze dell’ordine presenti sul posto per gestire il flusso veicolare.