Emma Marrone durante il concerto indossa una gonna molto corta, valanga di critiche: “Sei diventata volgare”

Emma Marrone si è trovata al centro di critiche a causa del suo look giudicato “esagerato” e “volgare” da alcuni

La polemica è nata in seguito a un incidente di guardaroba durante una delle sue ultime esibizioni live, in cui la sua gonna, particolarmente corta, ha involontariamente rivelato gli slip alla vista del pubblico.

Un cambio di stile che divide

La cantante salentina, conosciuta per la sua spontaneità e la passione che trasmette sia nella musica che nella vita privata, ha sempre goduto di un’ampia base di fan che apprezzano il suo stile autentico e diretto. Tuttavia, il suo recente cambio di look ha suscitato non solo attenzioni ma anche critiche. Alcuni fan hanno espresso il proprio disappunto, adducendo che il nuovo stile di Emma sia diventato troppo aggressivo e provocante.

Reazioni dei fan e dei critici

Le reazioni alla scelta di outfit di Emma sono state miste. Mentre alcuni fan continuano a supportarla incondizionatamente, altri hanno espresso delusione e disapprovazione, usando parole dure come “volgare” e insinuazioni che la cantante fosse “ubriaca” durante l’esibizione. Commenti come “A cosa serve far vedere le parti intime?” evidenziano il malcontento di una parte del suo pubblico.