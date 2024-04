Antonio Decaro si candida alle Europee e promette di non abbandonare Bari: “Care baresi, cari baresi”

0 Condivisioni acebook Twitter

Il sindaco di Bari, Antonio Decaro, ha annunciato tramite un post sui suoi canali social la sua candidatura alle prossime elezioni europee

Eletto nella lista del Partito Democratico per la circoscrizione sud, Decaro ha promesso di continuare a lavorare per Bari e il sud Italia anche dal Parlamento Europeo.

Un lungo servizio come Sindaco di Bari

Nel suo post, Decaro riflette sui dieci anni trascorsi alla guida della città di Bari, descrivendo il periodo come “dieci anni indimenticabili” e ringraziando i cittadini per il supporto e l’affetto ricevuto. Ha sottolineato come l’esperienza di sindaco sia stata un privilegio e un onore, e ha assicurato che continuerà a servire con la stessa dedizione fino al termine del suo mandato, il 9 giugno.

Il futuro di Bari e del Sud in Europa

Decaro ha enfatizzato l’importanza del ruolo dell’Europa nella determinazione del destino delle città e delle regioni italiane, sostenendo che “è lì che oggi si decide il destino dei nostri territori”. Ha espresso la necessità di far sentire la voce di Bari e del sud Italia in Europa, rappresentando le realtà locali che lottano per decidere autonomamente come investire le risorse a loro spettanti.

Non un addio, ma un nuovo inizio

Nel suo messaggio, Decaro ha chiarito che, nonostante la fine del suo mandato come sindaco, non lascerà la sua città né il suo territorio. “Io non vado da nessuna parte. Io resto qui, oggi, più che mai,” ha scritto, indicando che la sua candidatura europea è un’estensione del suo impegno per la comunità di Bari e per l’Italia meridionale. Ha concluso il suo post invitando i cittadini a continuare a essere i “primi cittadini di Bari” e, se lo desiderano, a supportarlo nel suo nuovo ruolo in Europa.

Reazioni e supporto

L’annuncio di Decaro ha sollevato discussioni tra i cittadini e i politici, con molti che esprimono supporto per la sua decisione di portare le questioni locali a un livello europeo. Con l’avvicinarsi delle elezioni europee, la campagna di Decaro sarà seguita da vicino, sia a livello locale sia nazionale.