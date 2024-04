Battesimo si trasforma in campo di battaglia: mazze da baseball e sparatoria in piazza

1 Condivisioni acebook Twitter

Un battesimo alla parrocchia di San Giorgio in piazza Castello ad Afragola è degenerato in un violento scontro armato, lasciando la comunità in stato di shock

I festeggiamenti sono stati interrotti da una rissa scoppiata per motivi ancora sconosciuti, che ha visto l’uso di mazze da baseball e armi da fuoco.

Dettagli del caos durante la celebrazione

La rissa è iniziata improvvisamente tra due gruppi di individui che, armati di mazze da baseball, hanno scatenato il panico tra i fedeli appena usciti dalla chiesa. La situazione è poi degenerata ulteriormente quando sono stati esplosi colpi di arma da fuoco. Questo ha causato una fuga precipitosa dei presenti, con molti che cercavano rifugio nei vicini edifici.

Le vittime e le indagini in corso

Cinque persone sono rimaste ferite nell’incidente, tra cui i fratelli Ugo e Carlo Darbucci, colpiti rispettivamente all’addome e al gluteo, e Giuseppe Darbucci, colpito più volte alla testa con una mazza da baseball. Massimo Amura e Agostino Cesarano sono le altre due vittime, ferite da colpi di pistola e colpi alla testa. Agostino Cesarano ha raccontato ai carabinieri di Afragola di essere stato aggredito dai fratelli Darbucci con cui aveva vecchi conti in sospeso. “Non so chi ha sparato,” ha dichiarato Cesarano.

La polizia e i carabinieri stanno conducendo indagini approfondite, raccogliendo testimoni e analizzando le immagini delle telecamere di sicurezza per fare chiarezza sull’accaduto e identificare i responsabili. Il prefetto di Napoli ha richiesto un rafforzamento della sicurezza nella zona e ha annunciato una prossima riunione per la sicurezza pubblica, sottolineando la serietà della situazione e la necessità di una risposta decisa.