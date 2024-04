“Che tempo che fa”, Roberto Saviano non si trattiene: “Il governo ha bloccato anche le mie ospitate in Tv” e Fazio: “Qua puoi venire quando vuoi”

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante l’ultima puntata di “Che Tempo Che Fa” di ieri, doenica 21 aprile, Roberto Saviano ha espresso preoccupazioni significative riguardo alla libertà di espressione in Italia, rivelando che le sue recenti apparizioni televisive sono state ostacolate dal governo

Nel contesto del dibattito sulla censura di un monologo di Antonio Scurati, Saviano ha affermato: “Sono stato bersaglio, anzi siamo stati bersaglio, da tempo.”

La denuncia di Saviano e l’appello di Fabio Fazio

Roberto Saviano ha condiviso il palco con giornalisti come Annalisa Cuzzocrea e Massimo Giannini, discutendo le implicazioni della censura e della manipolazione mediatica. “Il messaggio è chiaro: se vi comportate come lui, farete la sua fine. Meloni chiude Atreju dicendo che io guadagnavo parlando di camorra, 18 anni di protezione fatta dallo Stato che lei rappresenta. Il loro obiettivo è impedirti che, col tuo lavoro, possa continuare la ricerca e possa continuare a difenderti nei tribunali in cui loro ti mandano e cercare di toglierti spazio,” ha denunciato Saviano. “Il governo decide di fermarmi, di bloccarmi, anche le ospitate televisive per il mio libro sono state fermate totalmente.”

Fabio Fazio, dal canto suo, ha espresso solidarietà verso i suoi ospiti e la speranza per un futuro migliore per la Rai: “Nonostante io e Luciana siamo stati ritenuti incompatibili, facciamo il tifo per la Rai, è anche mia, è di tutti. Spero con tutto il cuore in un futuro diverso dal clima di queste ore, perché c’è la possibilità di crearlo.” Rivolgendosi a Saviano, Fazio ha aggiunto: “Roberto, tu puoi venire qui quando vuoi”.