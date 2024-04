26enne truffa un’anziana fingendosi un finto maresciallo, si vanta in un video che pubblica su Instagram e viene arrestato

0 Condivisioni acebook Twitter

Un giovane napoletano di 26 anni, travestito da maresciallo dei carabinieri, ha ingannato un’anziana donna romana sofferente di Alzheimer, appropriandosi indebitamente dei suoi beni

L’astuzia del truffatore, tuttavia, è stata la sua stessa rovina quando ha deciso di vantarsi del suo misfatto su Instagram, portando alla sua cattura.

I dettagli della truffa e l’arresto del colpevole

Il truffatore ha contattato l’anziana vittima fingendo un’emergenza che coinvolgeva un familiare, convincendola a consegnare una somma di denaro significativa e vari oggetti preziosi. Poco dopo aver messo a segno il colpo, l’uomo ha postato un video su Instagram. Nel filmato, si trovava in auto, in una zona di sosta tra Roma e Napoli, e appariva euforico. “Ecco come si fa,” ha esclamato nel video, facendo il segno della vittoria con le dita e ridendo. Questo video ha attirato l’attenzione delle forze dell’ordine, che sono state così in grado di rintracciarlo e procedere con l’arresto.

Reazione della comunità e conseguenze legali

La comunità locale è rimasta scioccata e indignata dall’audacia e dalla crudeltà del giovane truffatore. “Questo caso è emblematico di come i truffatori spesso non riescano a resistere alla tentazione di vantarsi delle loro malefatte, portando alla loro stessa cattura,” ha commentato un ufficiale di polizia coinvolto nel caso.

La truffa ha lasciato l’anziana donna in uno stato di notevole distress, priva dei suoi beni e della sua sicurezza finanziaria.