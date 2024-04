Eboli, bimbo di un anno e mezzo azzannato e ucciso da due pitbull di famiglia, grave la madre

0 Condivisioni acebook Twitter



Eboli, dramma familiare: bambino perde la vita attaccato da due cani di razza pitbull, la madre ferita nell’incidente.

L’incidente mortale di questa mattina

Un evento tragico ha colpito la città di Eboli oggi: un bambino di soli 15 mesi ha perso la vita a causa di un attacco da parte di due pitbull, di proprietà della famiglia. “Un bimbo di appena 15 mesi è stato sbranato e ucciso da due pitbull”, riportano le notizie locali. L’attacco è avvenuto all’interno del giardino della loro abitazione, dove i cani, fino a quel momento non considerati una minaccia, hanno improvvisamente manifestato un comportamento estremamente aggressivo.

Dinamiche dell’attacco e tentativo di soccorso

Secondo quanto ricostruito dalle prime indagini, i cani hanno attaccato il bambino senza un motivo evidente. “La mamma ha provato a salvarlo e sarebbe stata ferita a sua volta”, dettaglia la notizia. Questo tentativo disperato di proteggere il figlio non è bastato a salvare il piccolo dalle gravi ferite inferte dai cani.

Reazioni e indagini sulla tragedia

Le autorità sono intervenute immediatamente dopo l’incidente. Nonostante l’arrivo rapido dei soccorsi, il personale del 118 non ha potuto far altro che constatare la tragica realtà. Attualmente, l’inchiesta è condotta dai carabinieri locali, sotto la supervisione del capitano Greta Gentili. “Sull’episodio indagano i carabinieri della compagnia di Eboli, agli ordini del capitano Greta Gentili“. L’obiettivo è fare luce sulle circostanze che hanno scatenato l’aggressione mortale per prevenire futuri incidenti simili e fornire giustizia alla famiglia colpita.