Parcheggia l’auto in discesa ma si dimentica il freno, donna muore dopo essere stata travolta dal suo mezzo

Tragico evento a Genova: una donna perde la vita schiacciata dalla propria auto dopo che questa ha iniziato a muoversi da sola.

Incidente mortale a Genova

Nel tranquillo pomeriggio di domenica, in un quartiere chiamato Castelletto situato nella città di Genova, si è verificato un tragico incidente. Una donna di 88 anni è morta dopo essere stata investita dalla sua auto, che si è messa in movimento da sola mentre era parcheggiata in discesa tra via Salvago e via Piaggio. “La vettura si è mossa improvvisamente alle 17, schiacciando la donna prima che potesse rendersi conto di ciò che stava accadendo”, ha riportato una fonte.

Intervento immediato e conseguenze inaspettate

Subito dopo l’accaduto, i soccorsi sono stati allertati e sono rapidamente intervenuti sul posto. Un’automedica e un’ambulanza dei volontari di San Fruttuoso hanno fornito le prime cure necessarie. Nonostante le ferite non sembrassero immediatamente gravi, e la donna fosse stata trasportata all’ospedale Galliera di Genova in codice giallo, la situazione è precipitata. “Le condizioni della donna sono peggiorate drasticamente dopo il ricovero, portando a un decesso improvviso intorno alle 21”, hanno comunicato i medici.

Indagini in corso sulla dinamica

La polizia locale di Genova, sezione Infortunistica, è ora incaricata di chiarire i dettagli dell’incidente. Si indaga soprattutto sulla funzionalità del freno a mano e se questo fosse stato adeguatamente attivato dalla vittima. “Non è escluso che un malore post-impatto abbia contribuito al tragico esito”, hanno spiegato gli agenti. La comunità rimane scossa da questo evento singolare ma devastante, in attesa di risposte che possano spiegare la dinamica e forse prevenire futuri incidenti simili.