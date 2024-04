L’ultimo saluto a Mattia Giani, calciatore 26enne morto in campo, la compagna “Le nostre anime apparterranno per sempre”

0 Condivisioni acebook Twitter

Commozione e ricordi per l’ultimo saluto a Mattia Giani a San Romano

Cerimonia commovente per Mattia Giani

Il giorno dell’addio a Mattia Giani, giovane calciatore scomparso tragicamente, ha visto una grande partecipazione nella chiesa di San Romano, in provincia di Pisa.

Parenti, amici, e numerosi compagni di squadra del Castelfiorentino United si sono uniti in un momento di profondo cordoglio. Presenti anche molte squadre per cui Giani aveva giocato, testimoniando l’impatto e il legame creato nel corso della sua carriera.

Emozioni e parole di Sofia Caruso

Durante la cerimonia, Sofia Caruso, fidanzata di Mattia, ha condiviso parole toccanti: “Ciao amore mio, oggi è una settimana che non sei più con me e che non sento il tuo respiro. Mi manchi tantissimo, ma non ti preoccupare perché i tuoi amici e la tua famiglia non mi lasceranno mai sola. Ti sento nel mio cuore, so che mi hai promesso che mi avresti sposato.” Questo toccante discorso ha rivelato il dolore e il vuoto lasciato da Mattia, descritto come una persona riservata, generosa e appassionata di calcio.

Indagine in corso e omaggio finale

La Procura di Firenze ha avviato un’inchiesta per esaminare le circostanze dei soccorsi prestati a Giani, incluso il mancato uso del defibrillatore, situazione denunciata dal padre del giovane. Al termine del servizio religioso, l’uscita della bara è stata segnata da un lungo applauso, un ultimo tributo alla memoria del calciatore.

Fuori dalla chiesa, centinaia di persone hanno atteso per rendere omaggio, mentre i compagni di squadra, in tuta, hanno abbracciato la famiglia e posizionato le magliette delle squadre di Mattia sull’altare, simbolo del suo impegno e amore per il calcio.