E’ giallo nel barese, uomo cade dal terzo piano del Municipio, morto sul colpo

0 Condivisioni acebook Twitter

Tragedia a Acquaviva delle Fonti: mortale caduta dal Municipio

Caduta fatale da Palazzo De Mari

Questa mattina, ad Acquaviva delle Fonti è avvenuto un evento tragico: un anziano insegnante in pensione è morto dopo essere caduto dal terzo piano di Palazzo De Mari, attualmente sede del Municipio locale. La caduta ha avuto esiti fatali e l’uomo è stato trovato senza vita sul marciapiede antistante l’edificio. Nonostante l’intervento immediato dei soccorritori, l’uomo è stato dichiarato morto sul posto.

Indagini in corso

I Carabinieri di Acquaviva delle Fonti stanno conducendo un’indagine per chiarire le circostanze che hanno portato a questo tragico evento. Al momento, non sono state divulgate informazioni sull’identità dell’uomo, e le autorità stanno lavorando per determinare se la caduta sia stata il risultato di un incidente, un malore improvviso, o altre cause ancora sconosciute. Testimonianze e prove sono attualmente in fase di raccolta per assistere gli inquirenti nel loro compito.

Commozione e cordoglio nella comunità

La notizia della morte dell’anziano ha suscitato una profonda tristezza e sgomento tra i cittadini di Acquaviva delle Fonti. Palazzo De Mari, un luogo normalmente dedicato alle attività amministrative e agli incontri civici, è ora il triste scenario di un evento luttuoso. La comunità si unisce nel dolore, riflettendo sulla fragilità della vita umana e sulla necessità di garantire sicurezza e protezione a tutti i suoi membri, soprattutto nelle strutture pubbliche.