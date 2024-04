Bari dice addio a Paolo Anaclerio, icona della ristorazione, titolare del storico ristorante “Da Paolo”

0 Condivisioni acebook Twitter

Bari dice addio a Paolo Anaclerio, icona della ristorazione

Lutto nella comunità barese

Bari è in lutto per la scomparsa di Paolo Anaclerio, stimato titolare del rinomato ristorante Da Paolo, sito in via Quintino Sella 13/A. Anaclerio, deceduto all’età di 72 anni, è sopravvissuto dalla moglie e dai figli. Era molto apprezzato nella comunità, riconosciuto come un “grande ristoratore” e considerato una vera istituzione fin dall’apertura del suo locale nel 1981.

Una vita dedicata alla gastronomia

Dal suo esordio, il ristorante Da Paolo è diventato un punto di riferimento per gli amanti del buon cibo a Bari, grazie all’impegno e alla passione di Anaclerio per la cucina di qualità. La sua dedizione al servizio e la sua capacità di creare un ambiente accogliente hanno lasciato un’impronta indelebile nel settore della ristorazione della città.

Omaggio finale

Il rito funebre si terrà martedì 23 aprile alle 16.30 nella Cattedrale di Bari, dove amici, familiari e colleghi si riuniranno per rendere omaggio alla sua memoria. La comunità si aspetta una grande partecipazione per salutare uno dei suoi membri più rispettati, testimoniando l’impatto significativo che Paolo Anaclerio ha avuto su Bari e i suoi cittadini.