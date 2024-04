Donna travolta e uccisa da un furgone mentre attraversa la strada, il conducente “Non mi sono accorto di nulla”

0 Condivisioni acebook Twitter

Identificato il presunto responsabile dell’incidente mortale a Inverigo

Presunto pirata della strada individuato

La polizia locale di Inverigo, in provincia di Como, ha identificato un 74enne residente a Lambrugo come il presunto responsabile dell’incidente che venerdì scorso ha visto la morte di una donna, Iolanda Tosetti, di 82 anni. L’uomo, alla guida di un furgone Fiat Ducato, è sospettato di aver investito la donna mentre attraversava la strada sulle strisce pedonali in via General Cantore. Nonostante le gravi ferite riportate, la donna è deceduta poco dopo il suo arrivo in ospedale.

Dettagli dell’incidente

Secondo la ricostruzione degli eventi fatta dagli agenti, Iolanda Tosetti è stata travolta mentre attraversava regolarmente la strada. L’impatto ha coinvolto anche un cicloturista che passava di lì, causando la sua caduta e ferite, fortunatamente non gravi. Il 74enne ha ammesso di essere stato in zona ma ha dichiarato di non essersi accorto di nulla. Questa affermazione, tuttavia, è messa in dubbio dalle testimonianze di diversi passanti che hanno assistito all’incidente.

Ulteriori indagini e misure legali

La polizia, dopo aver esaminato i filmati di sorveglianza, ha identificato il veicolo coinvolto e proceduto alla denuncia del suo proprietario. L’autopsia sul corpo di Tosetti è stata ordinata dalla Procura di Como per chiarire ulteriori dettagli sulla dinamica dell’incidente e le cause esatte del decesso. Nel frattempo, sono in corso ulteriori accertamenti sul furgone, che al primo esame non presentava segni evidenti dell’investimento. La comunità di Inverigo rimane scossa da questo tragico evento, che solleva nuovamente questioni sulla sicurezza stradale e la responsabilità dei conducenti.