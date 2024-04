Affari Tuoi, Harley racconta la sua malattia che le dà la forza di giocare fino in fondo, per lei nel pacco che ha un significato doloroso 20.000,00 euro

0 Condivisioni acebook Twitter

Harley, una giovane donna del Friuli Venezia Giulia, ha portato la sua lotta contro il cancro sul palcoscenico di “Affari Tuoi”, dimostrando un coraggio straordinario. Mentre si prepara per un’altra operazione, la sua storia di resilienza ispira molti.

La partita: un simbolo di lotta e speranza

Durante il gioco, Harley si è aperta sui dettagli della sua condizione, spiegando come la scoperta del programma durante la chemioterapia le abbia offerto conforto e distrazione. “Ho scoperto questo gioco durante la chemioterapia, se non ci fosse stata la malattia non avrei conosciuto questo gioco. Oggi non sarei qua senza la malattia. Chi ha il carattere di superare le sfide che la vita ti pone, ha il dovere di comunicare e dare forza agli altri”. La sua presenza a “Affari Tuoi” non era solo per giocare, ma per inviare un messaggio di forza a chi affronta simili battaglie.

Momenti di tensione e decisioni difficili

Il gioco si è intensificato con offerte tentatrici e scelte difficili. Harley e il suo fidanzato Andrea hanno navigato tra alti e bassi, rifiutando offerte e sperando in risultati migliori. “Siamo giovani e abbiamo avuto un anno devastante. Ho avuto una malattia importante che mi ha dato grande forza di volontà e il coraggio di credere in me stessa. Colgo l’occasione, salutando tutti i malati oncologici, io in questo momento sto affrontando la malattia, sono una malata oncologica e a breve mi opererò, questo mi dà la forza di rifiutare a andare avanti”. Alla fine, nonostante non abbiano vinto il massimo, la loro resilienza è stata chiara.