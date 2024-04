Isola dei Famosi, Sonia Bruganelli mette K.O. Pietro: “Io sono pagata per stare qui e tu sei pagato per stare lì”

0 Condivisioni acebook Twitter

Durante l’ultima puntata dell’Isola dei Famosi andata in inda ieri, lunedì 22 aprile, il furto di cibo ai cameraman ha innescato intense discussioni.

Nonostante le anticipazioni della scorsa settimana, non emergono prove concrete e il gruppo si chiude nel silenzio. Solo tre naufraghi ammettono di aver partecipato, ma nessuno confessa apertamente il furto. Di conseguenza, la produzione decide di punire tutti i partecipanti spegnendo il fuoco del campo.

Reazioni alla punizione: tra indignazione e accettazione

La punizione collettiva, annunciata da Vladimir Luxuria, provoca una reazione mista tra i naufraghi. Pietro Fanelli si esprime apertamente contro la decisione della produzione, dicendo: “Non è che se uno ruba un pugno di riso è da condannare, vi dovete vergognare”. Questo commento riflette la frustrazione e il disappunto generale, evidenziando la tensione nel gruppo.

Scontro diretto: Sonia Bruganelli contro Pietro Fanelli

L’intervento di Sonia Bruganelli alza ulteriormente la temperatura. Rispondendo a Pietro, Sonia afferma: “No no Pietro, le parole hanno un peso, quindi vergognatevi non ti devi assolutamente permettere di dirlo, perché io sono pagata per stare qui e tu sei pagato per stare lì, quindi adesso non fare quello che se ne lava le mani, perché così è troppo facile”.