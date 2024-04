Puglia al confine, incidente mortale, impattano violentemente auto e camion, muoiono due uomini di 46 e 48 anni

0 Condivisioni acebook Twitter

Ieri, lunedì 22 aprile, nel pomeriggio, un gravissimo incidente stradale ha scosso l’area industriale di Jesce, vicino a Matera, sul confine tra Basilicata e Puglia.

Due uomini, di 46 e 48 anni, hanno perso la vita in uno scontro frontale tra la loro automobile e un autocarro Iveco sulla provinciale 41, vicino allo stabilimento della Mermec-Ferrosud.

Dettagli dell’incidente

Le vittime, originarie di Pulsano e Palagianello in Puglia, sono morte sul colpo a seguito dell’impatto. Al momento dell’incidente, sul posto sono intervenuti prontamente i soccorsi, compresa un’eliambulanza, ma purtroppo non c’è stato nulla da fare per i due uomini. Anche l’autista del camion è rimasto ferito, ma fortunatamente le sue condizioni sono stabili e non destano preoccupazione.

Interventi e indagini sul posto

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti i vigili del fuoco e la polizia locale, che ha avviato le indagini per chiarire la dinamica dello scontro. Sulle strade provinciali italiane, il tasso di mortalità è significativamente più alto rispetto ad altre vie di trasporto.