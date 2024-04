Ragazza di 20 anni precipita facendo un volo di 5 metri, ritrovata ore dopo la caduta, trasportata in codice rosso

23 Condivisioni acebook Twitter

Un incidente preoccupante si è verificato questa mattina alla terrazza del Pincio, nel cuore di Roma. Una ragazza di 20 anni è caduta dal muro perimetrale del noto punto panoramico, precipitando da un’altezza di circa 5 metri sul terrazzamento sottostante, in prossimità di via del Muro Torto.

Soccorso e intervento delle forze dell’ordine

L’allarme è stato dato intorno alle 7:00, quando alcuni passanti hanno udito dei lamenti provenire dalla scarpata. I vigili del fuoco sono intervenuti prontamente, recuperando la giovane ferita mediante un’autoscala. Sul posto sono intervenuti anche gli agenti della polizia per indagare sulla dinamica dell’accaduto. La ragazza è stata trasportata in ospedale in codice rosso ma era cosciente al momento del soccorso.

Indagini in corso per chiarire la dinamica

Attualmente, le autorità stanno lavorando per chiarire la dinamica dell’incidente. Non si esclude che la giovane potesse essere caduta diverse ore prima del ritrovamento.