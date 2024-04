Chiara Ferragni torna sui social e viene sommersa dagli insulti, chiude per la seconda volta ai commenti

0 Condivisioni acebook Twitter

Chiara Ferragni ha recentemente affrontato una nuova ondata di critiche sui social media. Dopo un periodo di assenza, il suo ritorno su Instagram non ha ricevuto l’accoglienza sperata, portandola a chiudere i commenti sotto i suoi ultimi post.

Una strategia social non vincente

Nel tentativo di mantenere un profilo professionale e distaccato dai dettagli personali, Ferragni ha pubblicato una serie di post incentrati sulle sue collaborazioni lavorative, tra cui spiccano le creazioni della stilista albanese Nensi Dojaka. Nonostante l’intenzione di promuovere nuove partnership, la risposta del pubblico è stata prevalentemente negativa, con molti utenti che hanno espresso commenti duri e talvolta offensivi.

Risposta ai commenti negativi

Inizialmente, l’entourage di Ferragni ha tentato di moderare la situazione eliminando i commenti negativi, una mossa che ha ulteriormente alimentato il dissenso tra i follower. Di fronte all’intensità delle critiche, non è rimasta altra scelta se non quella di chiudere completamente i commenti, segnando un momento di riflessione sulla strategia digitale dell’imprenditrice.

Dinamiche personali e professionali

Il contesto personale della Ferragni, inclusa la sua recente separazione da Fedez, sembra aver influenzato la percezione pubblica e la risposta dei suoi follower. Mentre Fedez appare godersi una sorta di rinascita post-separazione, Chiara si trova a navigare un periodo complesso sia personalmente che professionalmente, con molteplici brand che hanno deciso di prendere le distanze in attesa che si calmino le acque.

Speculazioni su un possibile ricongiungimento

In questo scenario turbolento, non mancano le speculazioni su un possibile ricongiungimento tra Chiara e Fedez, suggerite da figure come Fabrizio Corona. Secondo lui, se entrambi riusciranno a trovare soddisfazione e successo nelle loro carriere separate, potrebbero decidere di ritornare insieme in futuro.

In questo momento difficile, Chiara Ferragni continua a cercare il miglior modo per gestire la sua presenza online e la sua immagine pubblica, mentre cerca di proteggere la sua vita privata e la sua famiglia dalle tempeste dei social media.