14enne trovata morta in bagno, non usciva e non mangiava da mesi

0 Condivisioni acebook Twitter

Una ragazza di soli 14 anni, è stata trovata morta nel bagno della casa in cui viveva con sua madre e i suoi nonni. La scoperta è avvenuta mercoledì mattina e, al momento del ritrovamento, la giovane appariva in uno “stato scheletrico” e fortemente denutrita.

Contesto e circostanze

L’ambiente familiare in cui viveva Kyneddi era evidentemente problematico. La ragazza non frequentava la scuola da fine 2019 e, secondo quanto riportato dalla nonna, era uscita di casa solo un paio di volte negli ultimi quattro anni. La nonna ha inoltre rivelato che Kyneddi non era in grado di muoversi autonomamente a causa del suo deterioramento fisico e non mangiava da mesi.

Intervento delle autorità

Sua madre, Julie Anne Stone Miller, 49 anni, è stata arrestata e accusata di negligenza. Al momento si trova in carcere, in attesa di ulteriori sviluppi legali. Le forze dell’ordine e i servizi sociali erano stati allertati in passato riguardo la situazione della giovane, ma i dettagli specifici di queste segnalazioni rimangono da chiarire.

Reazioni e procedimenti in corso

Le autorità locali e la comunità sono scosse da questa tragedia. “Siamo profondamente rattristati da questa tragica situazione e i nostri pensieri sono rivolti a coloro che sono colpiti da questa perdita straziante,” ha dichiarato un funzionario del Dipartimento dei servizi umani. Attualmente, si attende l’esito dell’autopsia per comprendere meglio le cause precise della morte di Kyneddi e stabilire l’eventuale responsabilità ulteriore di altri membri della famiglia o di terzi.

Il caso è ancora in fase di indagine, e si cerca di ricostruire con precisione la sequenza di eventi che ha portato a questa tragica conclusione.