La volta buona, Jasmine Carrisi battuta al vetriolo contro la mamma Loredana Lecciso: “Per l’età che ha …”

Jasmine Carrisi, 22 anni, figlia del famoso cantante Al Bano e di Loredana Lecciso, ha condiviso alcuni pensieri sinceri sui suoi genitori durante un’intervista nel programma “La Volta Buona” condotto da Caterina Balivo

Studentessa di Digital Marketing a Milano e appassionata di musica, Jasmine vive tra il mondo dei social media e l’eredità artistica della sua famiglia.

Un padre “super moderno”

Descrivendo Al Bano come un padre “super moderno”, Jasmine ha espresso grande ammirazione per il modo in cui il cantante si rapporta al mondo moderno, dimostrando curiosità e apprezzamento verso i giovani artisti e le nuove tendenze nel mondo dello spettacolo e dei social media. “È una persona con un carattere forte, ha una grande etica del lavoro, è buono, completo, pratico. Gli chiedo sempre consigli, è molto più moderno di me,” ha raccontato Jasmine, delineando un ritratto di Al Bano molto diverso dall’immagine pubblica dell’artista.

La frecciatina a mamma Loredana

Per quanto riguarda sua madre, Loredana Lecciso, nota per la sua presenza televisiva e sui social media, Jasmine ha offerto un commento leggermente critico ma affettuoso. Sebbene riconosca la passione di sua madre per la danza e il divertimento che Loredana trova nell’essere attiva online, Jasmine ha suggerito che forse sarebbe il momento per lei di fare un passo indietro dai social media. “Mamma mi dispiace, ma sei un po’ cringe… La lascio fare però per l’età che ha non è abbastanza Gen Z per fare i TikTok,” ha detto scherzosamente, mostrando una dinamica familiare giocosa ma onesta.