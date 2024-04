Dentista esagera con la forza e non si ferma nemmeno di fronte alle urla del paziente, vite ha perforato la mascella ed è entrata nel cranio, per l’odontoiatra il dolore era normale

0 Condivisioni acebook Twitter

Un tragico errore durante un intervento odontoiatrico ha portato a gravi conseguenze

Dettagli dell’incidente

Ramazan Yılmaz, un operaio quarantenne di Bursa, in Turchia, ha dovuto affrontare una lunga degenza ospedaliera. Durante un trattamento per un impianto dentale in una clinica privata a Nilüfer, una vite utilizzata dal dentista si è conficcata nella sua mascella e ha perforato fino al cranio. Durante l’intervento, Yılmaz ha subito dolori intensi, a cui il dentista ha risposto dicendo che era normale. “Durante l’intervento, ho avvertito un dolore acuto e ho urlato. Solo allora il dentista ha deciso di fare una radiografia che ha rivelato la gravità della situazione”, ha raccontato Yılmaz. La vite aveva oltrepassato l’osso della mascella raggiungendo il cranio, vicino alla zona dove si trova il liquido cerebrospinale.

Conseguenze e trattamento medico

A seguito dell’incidente, è stato necessario un intervento chirurgico delicato per rimuovere la vite dal cranio del paziente. “I medici mi hanno detto che avrei potuto perdere la vita. È stato un momento in cui ho dovuto dire addio ai miei figli”, ha condiviso Yılmaz. Fortunatamente, l’operazione è riuscita e Yılmaz è sopravvissuto senza ulteriori complicazioni.

Azioni legali

Dopo l’incidente, Yılmaz ha deciso di fare causa al dentista, lamentando che oltre a non aver ricevuto cure adeguate dopo l’incidente, non gli è stato nemmeno restituito l’onorario pagato per il trattamento. Il dentista ha risposto alle accuse sostenendo che si è trattato di una complicazione medica, negando ogni responsabilità nell’accaduto.