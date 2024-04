Scoppiata la bolla dei Ferragnez: si bloccano reciprocamente sui social

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo anni di vita condivisa online, Fedez e Chiara Ferragni mettono fine alla loro storia su Instagram bloccandosi a vicenda. Una mossa inaspettata per la coppia che ha sempre condiviso i momenti salienti della loro vita sui social.

Una separazione visibile a tutti

Fedez ha lasciato la casa condivisa con Chiara Ferragni per trasferirsi in un nuovo appartamento, segnando fisicamente la loro separazione. Questo cambio di residenza ha coinciso con una serie di eventi sui social media che hanno portato alla fine della loro relazione online. La coppia, nota per aver costruito la propria immagine pubblica sui social, ha sorpreso tutti i loro follower quando hanno smesso di seguirsi su Instagram, arrivando persino a bloccarsi reciprocamente.

Questo comportamento è completamente fuori dal normale per loro, che hanno sempre sfruttato la piattaforma per condividere la loro vita.

L’inizio della tensione

La situazione tra Fedez e Chiara Ferragni si è aggravata ulteriormente quando Chiara Ferragni ha iniziato a seguire Diego Naska, un rapper non gradito a Fedez. Questo nuovo follow su Instagram ha scatenato una serie di speculazioni, culminando in una lite pubblica tra Fedez e Diego Naska di fronte a un noto locale milanese. “

Ritorno sui social e nuove compagnie

Dopo un periodo di silenzio, Chiara Ferragni è riapparsa sui social con alcuni selfie e foto con gli amici. Al contrario, Fedez ha continuato a mantenere una presenza costante online, documentando anche i suoi viaggi negli Stati Uniti e la sua partecipazione al Coachella Festival. Durante il festival, è stato visto in compagnia di Giulia Ottorini, una influencer emergente, alimentando voci di una nuova possibile relazione.