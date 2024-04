Scontro frontale tra due auto, la 39enne Debora Bortoloso muore sul colpo, gravissimo il marito

0 Condivisioni acebook Twitter

Una tragica collisione a Cavazzale porta alla morte di una donna e al ricovero del marito

Incidente mortale in Veneto

Il tragico evento si è verificato a Cavazzale, nel comune di Monticello Conte Otto, dove due autovetture, una Lancia Y e una Opel Insigna, hanno avuto un brutale scontro frontale. Erano circa le 13.30 di martedì 23 aprile quando l’incidente ha causato la morte immediata di Debora Bortoloso, una donna di 39 anni, e ferite gravi al marito, di 45 anni, che guidava l’auto. Anche la conducente dell’altra auto, una 35enne di Dueville, è stata ferita, sebbene leggermente.

Vittime e sopravvissuti

“Debora Bortoloso lavorava come operatrice sanitaria e viaggiava come passeggera,” riporta il Corriere del Veneto. La donna, originaria di Zugliano (provincia di Vicenza), lascia dietro di sé una famiglia e una comunità in lutto. Sul posto dell’incidente sono intervenuti i soccorsi medici del Suem 118 e i vigili del fuoco, che hanno estratto i feriti dalle macerie e constatato il decesso della signora Bortoloso. Fortunatamente, due bambini presenti nella seconda vettura sono rimasti illesi.

Indagini in corso e operazioni di soccorso

Secondo la polizia locale Nordest Vicentino, l’incidente è avvenuto lungo il rettilineo di via Chiesa, all’altezza del civico 8. Le cause esatte dello scontro non sono ancora state chiarite. Le operazioni di soccorso, che hanno coinvolto due ambulanze medicalizzate e i vigili del fuoco, sono proseguite per circa un’ora e mezza. Nel frattempo, il traffico è stato deviato per permettere i rilievi necessari e assistere al meglio le vittime coinvolte nell’incidente.