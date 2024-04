Chiusura del Demetra a Bari: una notizia inaspettata per il famoso Pub

0 Condivisioni acebook Twitter

Dopo un brutto evento e 27 anni di attività, il noto pub Demetra a Bari chiude i battenti, lasciando una città orfana di un punto di ritrovo amatissimo.

Un finale inaspettato

Sei giorni fa, una scena di panico ha avvolto il Demetra, un noto pub nel quartiere Picone di Bari, quando alcuni uomini armati hanno fatto irruzione. Questi aggressori, intenti a confrontarsi con alcuni clienti che socializzavano vicino al bar, hanno scatenato il caos, costringendo tutti alla fuga e seminando il terrore. L’incidente ha lasciato la comunità locale e i frequentatori abituali in uno stato di profondo shock e paura.

L’addio di un’icona locale

Oggi, il proprietario del Demetra ha comunicato con un post su Facebook la dolorosa decisione di chiudere definitivamente il pub. Aperto per oltre un quarto di secolo, il locale è stato un punto di riferimento per la vita notturna della città, tessendo ricordi indimenticabili per generazioni di giovani. La decisione di chiudere segue l’evento drammatico di pochi giorni fa, segnalando forse l’ultimo episodio di una serie di difficoltà non specificate. La comunità ha reagito con incredulità e tristezza.

Un vuoto difficile da colmare

La chiusura del Demetra non è solo la fine di un’era per Bari, ma rappresenta anche una significativa perdita culturale e sociale per la città. Piero, il proprietario, è stato lodato per il suo contributo alla vita sociale della città, creando uno spazio dove amicizie e legami potevano fiorire al riparo delle mura del suo pub. Con la sua chiusura, si chiude un capitolo importante della storia di Bari, lasciando un vuoto che sarà difficile da colmare per la comunità che ha cresciuto. Il ricordo di quanto offerto da Piero e dal suo pub rimarrà vivo nei cuori di molti, come simbolo di tempi più spensierati e gioiosi.