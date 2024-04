Antonella Clerici svela a Belve che è stato Ligabue a dire: “La Clerici sa di sugo” e Ligabue le risponde immediatamente sui social: “Cara Antonella …”

0 Condivisioni acebook Twitter

Ligabue chiarisce che non ha mai rifiutato l’invito a Sanremo per motivi personali contro Antonella Clerici, negando le affermazioni attribuitegli

La rivelazione di Clerici

Antonella Clerici a Belve, ieri martedì 23 aprile, ha recentemente rivelato il nome del cantante che si rifiutò di partecipare al Festival di Sanremo 2010. Durante una puntata del programma “Belve” su Rai 1, Clerici ha dichiarato che il cantautore Luciano Ligabue declinò l’invito a causa di presunte critiche personali verso di lei, specificamente che “sa troppo di sugo”. Questa affermazione, che ha circolato per anni come un rumor, era rimasta non confermata fino alla sorprendente confessione di Clerici.

La risposta di Ligabue

In risposta alle dichiarazioni di Clerici, Ligabue ha prontamente smentito queste voci attraverso un post sulla piattaforma social X. Il cantante emiliano ha chiarito: “Cara Antonella, ovviamente non ho mai detto una cosa del genere, certe frasi non mi appartengono”. Con questo messaggio, Ligabue ha voluto mettere fine alle voci, enfatizzando che tali commenti non rispecchiano il suo stile né il suo modo di esprimersi. La prontezza di Ligabue nel rispondere dimostra un tentativo di mantenere un’immagine pubblica autentica e rispettosa, contrastando una narrazione potenzialmente dannosa.