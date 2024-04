Adriano Celentano gela Floris con un post sui social durissimo: “Se continui così la trasmissione crollerà”

0 Condivisioni acebook Twitter

Adriano Celentano esprime insoddisfazione per gli applausi artificiali nel programma “DiMartedì”, minacciando un declino dello show se non verranno rimossi.

La critica esplicita di Celentano

Adriano Celentano ha preso di mira il programma “DiMartedì”, condotto da Giovanni Floris su La7, per il suo uso di applausi non autentici. Nel suo messaggio audio su Instagram, il cantante ha espresso chiaramente il suo disappunto: “Caro Giovanni Floris, la tua trasmissione ‘DiMartedì’ mi piace tanto! Sei forte! Però… se ti ostini a rompere i co**ioni con quegli applausi finti ogni 3 secondi, io re del rock e di tante altre cose, ti annuncio che: o ti sbarazzi di quegli insignificanti e tristi applausi o presto il tuo ‘DiMartedì’ crollerà.”

L’impatto degli applausi artificiali sulla televisione

Queste dichiarazioni di Celentano aprono un dibattito più ampio sull’uso di elementi artificiali nei talk show e nei programmi di attualità. Gli applausi registrati sono spesso criticati per come possono influenzare la percezione del pubblico e la ricezione dei contenuti, creando un’atmosfera che alcuni ritengono poco autentica.

Futuri cambiamenti e il ritorno di Celentano

La critica di Celentano potrebbe portare i produttori di “DiMartedì” a riflettere sull’autenticità e l’integrità del loro programma. In aggiunta, con le discussioni sul possibile ritorno di Celentano in televisione, molti sono curiosi di scoprire come gestirà questi stessi elementi nel suo prossimo progetto. Le sue parole, “se ti ostini a rompere i co**ioni con quegli applausi finti ogni 3 secondi… il tuo ‘DiMartedì’ crollerà,” sottolineano la sua forte opposizione a pratiche che percepisce come ingannevoli o fuorvianti.